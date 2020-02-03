Память защитников Отечества почтили на Мамаевом кургане в Волгограде

В России в эти дни вспоминают одно из крупнейших и переломных сражений Великой Отечественной войны — Сталинградскую битву. 77 лет назад на Волге советские войска разгромили армию фашистских захватчиков.

В годовщину тех страшных событий тысячи россиян собрались у Мамаева кургана в Волгограде — для многих это единственное место, где можно отдать дань памяти погибшим под Сталинградом родным.

О незабытых героях войны, расскажет Валентин Трушнин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ опубликовал ролик в память о героях Сталинграда.