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  4. Память защитников Отечества почтили на Мамаевом кургане в Волгограде

Память защитников Отечества почтили на Мамаевом кургане в Волгограде

, 6:02 Эфирная новость 23

Советские войска на Волге разгромили армию фашистских захватчиков 77 лет назад.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В России в эти дни вспоминают одно из крупнейших и переломных сражений Великой Отечественной войны — Сталинградскую битву. 77 лет назад на Волге советские войска разгромили армию фашистских захватчиков.

В годовщину тех страшных событий тысячи россиян собрались у Мамаева кургана в Волгограде — для многих это единственное место, где можно отдать дань памяти погибшим под Сталинградом родным.

О незабытых героях войны, расскажет Валентин Трушнин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ опубликовал ролик в память о героях Сталинграда.

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