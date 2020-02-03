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«Он сказал, что никого не бил»: Тренер Кушиташвили о задержании боксера

, 11:39 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 79

В свою очередь, отец спортсмена признался — он не верит в то, что его сын мог принимать наркотики.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Личный тренер боксера Георгия Кушиташвили, задержанного по подозрению в нападении на росгвардейца и употреблении наркотических веществ, прокомментировал инцидент, произошедший в ночь на 2 февраля в одном из домов на Фрунзенской набережной в Москве. В интервью РИА Новости Сергей Смирнов признался, что не может проверить в информацию, предоставленную правоохранительными органами, и надеется, что в ситуации разберутся.

«Я считаю, что это какое-то недоразумение. И вообще все непонятно, ведь он спортсмен и профессионал. <…> Я разговаривал с Георгием, он сказал, что никого не бил. Я видел этого потерпевшего, это здоровый, двухметровый парень. Каких-то видимых повреждений на лице у него не видно.<…> Какие наркотики? Я в шоке, все в шоке, потому что боксеров постоянно проверяют на допинг», — высказался тренер.

Отец спортсмена Михаил Кушиташвили также отказался верить в информацию о том, что у его сына могли найти запрещенные вещества.

«Не верю я, что наркотики употреблял, потому что он круглые сутки тренировался. <…> Суд будет, а дальше будем думать», — отметил мужчина в интервью 5-tv.ru.

Ранее сообщал 5-tv.ru, по факту нападения на росгвардейца и обнаружения запрещенных веществ в отношении боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело. По предварительным данным, патрулирующие росгвардейцы застали чемпиона России по боксу за употреблением наркотиков, после чего спортсмен сломал нос одному из сотрудников. Вместе с Кушиташвили в подъезде находился боксер Овик Оганнисян.

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