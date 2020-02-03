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Ветеранам ВОВ выдадут бесплатные мобильные телефоны

, 18:16 | Сергей Зеленский 72

На конец минувшего года в стране насчитывалось порядка 60 тысяч фронтовиков, рассказали в Госдуме.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей; www.globallookpress.com / Judith Thomandl, scully

Каждый ветеран или инвалид Великой Отечественной войны в России получит бесплатный мобильный телефон для связи с социальными службами и волонтерами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Предполагается, что в записной книжке будут «все необходимые и полезные номера, телефоны волонтеров».

«На конец минувшего года в стране насчитывалось порядка 60 тысяч фронтовиков, — заявил парламентарий. — Очень важно, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости ничего искать».

Для этого телефон будет оборудован тревожной кнопкой, пояснил Хинштнейн.

Кроме того, партия «Единая Россия» и волонтеры намерены организовать персональный уход за каждым фронтовиком, «чтобы каждый день этих людей был максимально счастливым», рассказал депутат.

В середине января президент РФ Владимир Путин в Петербурге в ходе общения с блокадниками и представителями патриотических организаций поддержал проект «Помощь для ветеранов». Эта инициатива предусматривает, что если участнику ВОВ понадобятся продукты, содействие для выхода из дома, посещения поликлиники или помощь на дачном участке, он сможет просто нажать кнопку на телефоне и получить такую поддержку. Этим займутся волонтеры, пояснили тогда в Общероссийском народном фронте.

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