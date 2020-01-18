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Путин пообещал поддержать мобильное приложение ОНФ для помощи ветеранам

, 17:06 | Светлана Александрова 60

Инициатива была озвучена на встрече президента России с ветеранами и представителями общественных организаций в Санкт-Петербурге, где сегодня отмечают 77-летие прорыва блокады Ленинграда.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 46

Владимир Путин обещал поддержать проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) — мобильное приложение «Помощь для ветеранов». Речь о нем зашла во время встречи президента России с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, ветеран, которому потребуется выйти из дома, дойти до поликлиники, купить продукты или поработать на дачном участке, сможет просто нажать кнопку в приложении и запрос автоматически поступит в нужную службу.

«Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос к нам поступает, и мы начинаем вместе с волонтерами соответствующую работу», — цитирует агентство разъяснение представителя ОНФ.

Владимир Путин назвал создание приложения «отличной идеей» и попросил руководителей регионов поддержать инициативу самым активным образом.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент РФ наградил ветеранов Великой Отечественной войны памятными медалями «75 лет Победы» во время посещения музея блокады и обороны Ленинграда и сообщил, что ветеранам и всем приравненным к ним категориям граждан будут выделены по 75 тысяч рублей единовременно и по 50 тысяч труженикам тыла.

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Прорыв блокады Ленинграда 46
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