ТОП-7 самых провокационных образов Веры Брежневой

Экс-участница популярной группы «ВИА Гра» Вера Брежнева отмечает свой день рождения. Певице исполнилось 38 лет. В честь знаменательной даты 5-tv.ru предлагает вспомнить о самых «горячих» и сексуальных образах исполнительницы за последнее время.
Женщина-вамп
В откровенном черном платье необычного кроя и с ярко-красной помадой на губах звезда впервые вручала премии в музыкальных номинациях на одном из главных кинематографических событий — «Золотом Орле».
Сексуальный биоробот
Необычная фешн-съемка под кодовым названием «Лаборатория Веры» была устроена одним из самых популярных глянцевых журналов.
«Плохая девочка» в сверкающем боди
Соблазнительную фотографию Брежнева сопроводила хэштегом #яжмать. Певица заранее предвидела огромное количество комментариев хейтеров, которых возмутила откровенная съемка.
«Горячая» штучка с оголенной спиной
Снимок набрал огромное количество лайков и комментариев.
«Фото, будоражащее фантазию!» — заявил один из фанатов Брежневой.
Обнаженный провокатор
Еще одно провокационное фото, которое наделало много шума в Instagram.
«Какое искусство? Это же позор!»
«Как только можно такое выкладывать?!» — возмущались злопыхатели.
«Сочная» серферша на отдыхе
Откровенную фотографию Вера Брежнева сделала на фешенебельном курорте в солнечной Италии.
Леди-секс в одних колготках
Певица вновь приняла участие в съемке для глянца. Фотографию исполнительница сопроводила признанием — ее супруг Константин Меладзе любит ее за естественную красоту.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хейтеры сравнили Веру Брежневу в пуховике оверсайз с «бомжом».