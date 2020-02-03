Боксер Кушиташвили, напавший на росгвардейца, доставлен в суд

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, подозреваемый в нападении на росгвардейца и хранении наркотических веществ, доставлен в суд.

На кадрах видно, как Кушиташвили сопровождают в здание суда. Уже в зале судебных заседаний спортсмен заявил журналистам, что никогда не употреблял наркотики и каждую неделю проходит медицинские тесты.

Предварительно, в ночь на 2 февраля Георгий Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян вышли из такси, и заметив неподалеку сотрудников Росгвардии, начали вести себя нервно и подозрительно. После требования правоохранителей предъявить документы, чемпион России по боксу ударил одного из росгвардейцев в лицо.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и во время обыска обнаружили у них сверток с 0,7 грамма предположительно запрещенного вещества.

В отношении Кушиташвили возбудили уголовное дело по статьям 228 «Хранение наркотиков» и 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Следователи ходатайствует об аресте боксера до 1 апреля 2020 года включительно. Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат заявил — у боксера Кушиташвили нашли успокоительное.