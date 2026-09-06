«Эту девочку я хочу защищать»: Айза опубликовала видео 20-тилетней давности

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

Поклонники устроили бурное обсуждение в комментариях.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/aizalovesam; 5-tv.ru

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Айза опубликовала видео 20-тилетней давности

Айза-Лилуна Ай предалась воспоминаниям и поделилась с подписчиками редкой видеозаписью. На архивных кадрах блогерше едва исполнилось 18 лет.

«Мне 18. Эту девочку я хочу защищать до сих пор», — так 41-летняя знаменитость подписала публикацию.

На видео юная Айза с сигаретой в руке оживленно что-то рассказывает.

Подписчики отметили внешность знаменитости в прошлом. В комментариях под видео не утихают обсуждения. Многие пишут, что старший сын звезды Сэм очень похож на маму, особенно в опубликованном ролике. Сэм Долматов появившийся на свет 5 мая 2010 года. Его отец — рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф. Мальчику уже 16 лет и он все больше внешне напоминает знаменитую мать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гуф признался в любви Басте  (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.) после совместного концерта в «Лужниках». Гуф написал ему, что было круто, и сказал «I love you», а Баста ответил ему «I love you too» и добавил, что тоже было круто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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