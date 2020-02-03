Найденное у Георгия Кушиташвили вещество — кокаин. Об этом в ходе заседания суда заявил следователь ведущий дело о применении насилия к сотруднику Росгвардии. По словам представителя следственной группы, вес запрещенного вещества составляет 0,61 граммов.

«Кушиташвили к сотруднику Росгвардии применил физическое насилие в виде перелома костей носа со смещением, он был доставлен в отдел УВД „Хамовники“, где в кармане спортивных штанов был изъят кокаин общей массой 0,61 грамма… В связи с изложенным ходатайствую об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля 2020 года», — цитирует следователя РИА Новости.

Заседание проходит в 235-м гарнизонном военном суде Москвы, так как спортсмен проходит службу сержантом в войсковой части 3234 города Улан-Уде в Бурятии. Свою вину боксер не признает.

В отношении Кушиташвили возбуждено уголовное дело по статьям 228 «Хранение наркотиков» и 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Следователи ходатайствует об аресте боксера до 1 апреля 2020 года включительно. Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат заявил — у боксера Кушиташвили нашли успокоительное.