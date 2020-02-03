  1. Пятый канал
  4. Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили арестован

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили арестован

, 17:14 | Ниса Мурзанаева 56

На спортсмена возбуждено два уголовных дела — за хранение наркотиков и применение насилия в отношении представителя власти.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Напавший на росгвардейца боксер Георгий Кушиташвили арестован. Согласно постановлению судьи 235-го гарнизонного военного суда Москвы, спортсмен отправится в СИЗО до 1 апреля.

Свою вину боксер не признает.

В отношении Кушиташвили возбуждено уголовное дело по статьям 228 «Хранение наркотиков» и 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Следователи ходатайствовали об аресте боксера до 1 апреля 2020 года включительно. Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат заявил — у боксера Кушиташвили нашли успокоительное.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Идеальные пары по знаку зодиака

Последние новости

18:16
Ветеранам ВОВ выдадут бесплатные мобильные телефоны
17:59
Идеальные пары по знаку зодиака
17:50
Якутский чиновник введет должности замов по долголетию и духовному развитию
17:45
Жену звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита подозревают в пластике
17:38
Память погибших в Сталинградской битве почтили в Москве
17:30
Россияне в срочном порядке покидают Китай

Сейчас читают

Дочь Джонни Деппа поразила гостей и зрителей BAFTA «голым» платьем
«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]