Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили арестован

Напавший на росгвардейца боксер Георгий Кушиташвили арестован. Согласно постановлению судьи 235-го гарнизонного военного суда Москвы, спортсмен отправится в СИЗО до 1 апреля.

Свою вину боксер не признает.

В отношении Кушиташвили возбуждено уголовное дело по статьям 228 «Хранение наркотиков» и 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Следователи ходатайствовали об аресте боксера до 1 апреля 2020 года включительно. Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат заявил — у боксера Кушиташвили нашли успокоительное.