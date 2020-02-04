Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 февраля, Луна находится в знаке Близнецы.

Это время благоприятно для принятия важных и порой судьбоносных решений. Интеллектуальная активность благотворно скажется на делах, требующих мгновенного принятия решений, либо связанных с добыванием информации.

♈ Овен

Некоторые люди еще в юности находят своих любимых и живут долго и счастливо, другим приходится долго искать свою вторую половинку, а кто-то не находит ее никогда. У всех разная судьба, Овен. Никогда не переставайте верить в любовь. Идеальная история написана для вас прямо здесь и прямо сейчас.

Космический совет: верьте в чудеса.

♉ Телец

Тельцы, вам предстоит довольно длинный путь к достижению цели. Будьте терпеливы и сохраняйте «свежую» голову в любой ситуации. Вы имеете огромный потенциал, вы сильные и добрые — за это вас и любят окружающие.

Космический совет: оставайтесь человеком в любой ситуации.

♊ Близнецы

То, как мы воспринимаем себя, определяет наши отношения не только с самим собой, но и с миром. Близнецы, верите ли вы, что достойны быть любимыми, не «потому что…», а «просто так». Некоторые из вас принимаю за данность модель отношений, которая вам совсем не нравится. Это в корне неправильный выбор.

Космический совет: вы достойны быть счастливыми.

♋ Рак

Рак, вы постоянно чувствуете нехватку чего-то. Так откуда же возникает это чувство? Осознание — это первый шаг к разрушению старых шаблонов и созданию пространства для хороших вещей. Продолжайте устранять то, что вас ограничивает как личность, и сами не заметите как станете магнитом для чудес.

Космический совет: станьте магнитом для чудес.

♌ Лев

Те, кто прибегает к агрессии, обычно самые слабые. Как понять разницу между настойчивостью и агрессией? Это значит отстаивать свои убеждения, но при этом не прибегать к «военным действиям». Как только вы усовершенствуете эти навыки, соберете свою команду единомышленников.

Космический совет: закаляйте уверенность в себе, но не прибегайте к агрессии.

♍ Дева

Вы уже давно замечаете знаки. Пришло время выйти из ситуации, которая приносит больше вреда, чем пользы. Для Дев, которые находятся в отношениях, эта неделя обещает блаженство. Готовитесь к помолвке или к какой-нибудь церемонии? Таинственные силы выше благословляют ваш праздник.

Космический совет: лучше быть одиноким, чем поддерживать отношения, которые причиняют вред.

♎ Весы

Весы, вы человек, который окутывает окружающих своим теплом. Хотя дар безоговорочно является настоящим подарком, сегодня вам нужно обратить энергию внутрь себя. Сделайте хотя бы одну вещь, которая приносит вам радость и пробуждает позитивные эмоции.

Космический совет: не забывайте делать себе приятное.

♏ Скорпион

Проблема в том, что, сохраняя доброту и сострадание к миру, некоторые остаются при этом злыми к самим себе. Обратите внимание на этот внутренний диалог, Скорпион. Постарайтесь говорить побольше приободряющих слов. Поверьте, именно это поможет вам скорее достигнуть цели.

Космический совет: хвалите себя.

♐ Стрелец

Стрелец, пришло время жертвовать. Поверьте, вам это сейчас необходимо для собственного душевного равновесия. Например, можно съездить в приют для животных, или пожертвовать свои вещи какому-то фонду. Делайте добро.

Космический совет: творите добро.

♑ Козерог

Козерог, старые раны не дают покоя? Сознательно прорабатывайте эти ситуации, для того, чтобы обрести свободу. Вы обнаружите, что развитие в отношениях с любимыми людьми. Хорошая новость в том, что все скоро разрешится. Плохая новость — вы будете чувствовать, что находитесь в подвешенном состоянии в течение некоторого времени.

Космический совет: залечите старые раны.

♒ Водолей

Что если ваш опыт способен повысить ценность жизни другого человека? Не держите в себе информацию, которая может быть значима для другого человека. Ваши знания могут здорово помочь кому-то. И, кстати, принцип бумеранга никто не отменял.

Космический совет: поделитесь своими знаниями.

♊ Рыбы

Рыбы, вас ждет поворотный момент. Фортуна улыбается вам во все 32, главное не упустить удачу! Поверьте в свои силы, вы сможете преодолеть любые преграды, если действительно этого пожелаете!

Космический совет: держите нос по ветру.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля.