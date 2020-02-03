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  4. Лестничный пролет обрушился в пятиэтажном доме в Петербурге

Лестничный пролет обрушился в пятиэтажном доме в Петербурге

, 23:00 | Нюра Незванова Эксклюзив 162

По данным МЧС, в результате обрушения никто не пострадал.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Обрушение лестничного пролета произошло в пятиэтажном доме в Петербурге. Как сообщили 5-tv.ru в МЧС, никто не получил повреждений.

Обрушение произошло между первым и вторым этажами. В настоящий момент место ЧП огорожено, на месте работают жилищные службы города, которым предстоит определить ущерб от случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело возбуждено по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске. По данным МЧС, в результате ЧП погиб один человек, спасатели смогли извлечь живыми из-под завалов четверых человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Самостоятельно из здания смогли эвакуироваться почти 200 человек.

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