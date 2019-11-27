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В Минспорта РФ не исключили возможности лишения ВФЛА аккредитации

, 17:02 | Василий Заика Интервью 73

По словам главы ведомства Павла Колобкова, данные меры могут быть приняты в случае непринятия мер по решению антидопинговых вопросов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Допинговый скандал 275

Министр спорта РФ Павел Колобков по итогам заседания Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций не исключил возможность приостановления или лишения лицензии Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Глава ведомства отметил, что ВФЛА было дано поручение о разработке и предоставлении до конца текущей недели дорожной карты решения антидопинговых вопросов. Павел Колобков подчеркнул, что исполнение документа будет еженедельно контролироваться.

«Если федерация не исполнит мероприятия дорожной карты и не исполнит вопросы, связанные с проведением досрочных выборов (руководства организации — Прим.ред.), на следующей комиссии по аккредитации, которая может собраться также в срочном порядке, будет рассмотрен вопрос о приостановлении, либо лишении аккредитации этой организации», — заявил Павел Колобков.

Министр спорта добавил, что все интересы спортсменов ВФЛА будут обеспечены. Развитие ситуации в организации находится под особым контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр спорта увидел противоречия в заключениях комитета WADA.

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