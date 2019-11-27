В Минспорта РФ не исключили возможности лишения ВФЛА аккредитации

Министр спорта РФ Павел Колобков по итогам заседания Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций не исключил возможность приостановления или лишения лицензии Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Глава ведомства отметил, что ВФЛА было дано поручение о разработке и предоставлении до конца текущей недели дорожной карты решения антидопинговых вопросов. Павел Колобков подчеркнул, что исполнение документа будет еженедельно контролироваться.

«Если федерация не исполнит мероприятия дорожной карты и не исполнит вопросы, связанные с проведением досрочных выборов (руководства организации — Прим.ред.), на следующей комиссии по аккредитации, которая может собраться также в срочном порядке, будет рассмотрен вопрос о приостановлении, либо лишении аккредитации этой организации», — заявил Павел Колобков.

Министр спорта добавил, что все интересы спортсменов ВФЛА будут обеспечены. Развитие ситуации в организации находится под особым контролем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр спорта увидел противоречия в заключениях комитета WADA.