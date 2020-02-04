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В МВД подготовили порядок депортации мигрантов с опасными заболеваниями

, 4:43 | Анастасия Игонина 20

Решение о выдворении иностранцев смогут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора.

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

Законопроект о регламенте депортации мигрантов, страдающих от опасных для общества заболеваний, подготовили в МВД. В число диагнозов входят, например, туберкулез, холера, сибирская язва, ВИЧ-инфекция, чума и коронавирус.

«Законопроектом предлагается установить полномочия МВД России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по определению особенностей перевозки иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, при исполнении решений о депортации или реадмиссии», — цитируют пресс-службу ведомства «Известия».

При этом человека, которого депортируют за пределы России, должны обеспечить необходимым ему лечением, а также обеспечить сопровождение и перевозку. Ожидается, что законопроект будет представлен правительству уже в марте 2020 года, а в мае его рассмотрят в Госдуме РФ.

Также законопроект предполагает разработку требований, касающихся соблюдения такими гражданами гигиены — как общественной, так и личной. Также для подлежащих депортации лиц будет разработан ряд требований и для поведения в общественных местах.

При этом в МВД подчеркнули, что министерство не будет единолично принимать решение о том, подлежит тот или иной человек выдворению из страны или нет. В этом будут участвовать Минздрав, ФСБ и санэпиднадзор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ежедневно на территории России находятся десять миллионов иностранцев.

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