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«Научилась с ним жить»: Сати Казанова рассказала о своем заболевании

, 9:13 | Анастасия Игонина 248

Певица с раннего детства страдает от болезни, которой она долгое время стыдилась.

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Фото, видео: Instagram @satikazanova

Сати Казанова откровенно рассказала о собственных проблемах со здоровьем. На своей странице в Instagram певица призналась, что долгое время стеснялась этого факта о себе.

Как оказалось, Сати с полутора лет страдает от псориаза — это кожное заболевание, проявляющееся красными шелушащимися пятнами на разных частях тела. По словам Казановой, она долгое время испытывала стыд и неловкость из-за своей особенности.

«Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать. И давно уже не парюсь на этот счет», — отмечает она.

Instagram @satikazanova

Также артистка рассказала, что долгое время стеснялась того, что она родом из деревни и жила «с коровами и курами». А после переезда в Москву стыдилась своего кавказского акцента. Однако сейчас от этих комплексов не осталось и следа. Своим фолловерам певица порекомендовала попробовать избавиться от комплексов, мысленно доведя их до абсурда и задав вопрос: «И что теперь?».

В комментариях фанаты Сати Казановой признались, что тоже испытывают чувство стыда по самым разным поводам — от неудачных отношений до дефектов речи. Поклонники поддержали артистку и восхитились тем, что ей удалось преодолеть свои комплексы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сати Казанова переезжает в Италию на ПМЖ.

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