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Ровно 75 лет назад начала свою работу Ялтинская конференция

, 6:34 Эфирная новость 22

Руководители трех стран тогда подписали ряд документов, которые повлияли на будущее мировой политики.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Со дня начала работы Ялтинской конференции исполняется 75 лет. Эту встречу лидеров антигитлеровской коалиции до сих пор называют одним из важнейших событий в мировой истории.

Место проведения конференции выбрали не сразу. Рассматривались разные варианты, но Сталин настоял на том, чтобы она прошла именно на территории Советского Союза.

По его мнению, лидеры Великобритании и США должны были лично увидеть, какой ущерб нанесла Германия нашей стране. Проехав по освобожденному Крыму, президент США Рузвельт признался, что ужаснулся масштабам разрушений.

Чтобы подготовиться к встрече пришлось свозить на полуостров оборудование, мебель, продукты со всей страны. Главные переговоры прошли в Ливадийском дворце.

Руководители трех стран подписали ряд документов, которые повлияли на будущее мировой политики. В частности, декларацию свободной Европы и принципы создания международной организации объединенных наций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны обнародовало рассекреченные документы к юбилею Ялтинской конференции.

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