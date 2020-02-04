Ровно 75 лет назад начала свою работу Ялтинская конференция

Со дня начала работы Ялтинской конференции исполняется 75 лет. Эту встречу лидеров антигитлеровской коалиции до сих пор называют одним из важнейших событий в мировой истории.

Место проведения конференции выбрали не сразу. Рассматривались разные варианты, но Сталин настоял на том, чтобы она прошла именно на территории Советского Союза.

По его мнению, лидеры Великобритании и США должны были лично увидеть, какой ущерб нанесла Германия нашей стране. Проехав по освобожденному Крыму, президент США Рузвельт признался, что ужаснулся масштабам разрушений.

Чтобы подготовиться к встрече пришлось свозить на полуостров оборудование, мебель, продукты со всей страны. Главные переговоры прошли в Ливадийском дворце.

Руководители трех стран подписали ряд документов, которые повлияли на будущее мировой политики. В частности, декларацию свободной Европы и принципы создания международной организации объединенных наций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны обнародовало рассекреченные документы к юбилею Ялтинской конференции.