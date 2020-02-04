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  4. Люди оказались в «огненной» ловушке при пожаре в жилом доме в Москве

Люди оказались в «огненной» ловушке при пожаре в жилом доме в Москве

, 5:24 | Анастасия Игонина 68

Возгорание произошло в квартире на верхнем этаже многоквартирного дома.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Петра Романова в Москве в ночь на 4 февраля.

Как стало известно 5-tv.ru, в четырехэтажном здании горит квартира на верхнем этаже. Сообщается о троих жильцах, которые пытаются спастись от пожара на балконе. Сообщается, что люди заперты в «огненной» ловушке и просят о помощи.

Информации о причинах возгорания и обстоятельствах происшествия на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трое детей и взрослый погибли при пожаре в Кемеровской области.

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