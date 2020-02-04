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  4. В «Победе» прокомментировали инцидент с самолетом в Уфе

В «Победе» прокомментировали инцидент с самолетом в Уфе

, 8:44 | Карина Бернтгольц 70

На борту лайнера находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Halada; Instagram @ponka_yana

Стали известны новые подробности инцидента с самолетом в Уфе. Причиной происшествия могла стала скользкая поверхность дороги. По предварительным данным, в результате ЧП никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В авиакомпании «Победа» прокомментировали случившееся.

«На взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия. Сейчас самолет отбуксирован на стоянку, после проведения стандартного технического регламента вылетит в Москву», — сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Елена Селиванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет, следовавший рейсом в Москву, из-за инцидента в уфимском аэропорту вылетит в пункт назначения с задержкой на два часа 50 минут.

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