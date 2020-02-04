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  4. Матвиенко поддержала идею Путина о новой Ялтинской конференции

Матвиенко поддержала идею Путина о новой Ялтинской конференции

, 17:59 Эфирная новость 29

На сайте Верхней палаты парламента председатель Совета Федерации проанализировала итоги Ялтинской конференции 1945-го года и провела аналогию с возможным саммитом стран-основательниц ООН.

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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

Итоги Ялтинской конференции 1945 года прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, результаты этого события сегодня важны и актуальны как никогда. Лидеры трех ведущих держав мира 75 лет назад своим примером показали — безопасность на планете гораздо выше личных амбиций или идейных интересов.

Одним из решений той встречи стало создание ООН. Спикер подчеркнула, нынешнее решение российского президента провести саммит стран-основательниц организации прозвучало своевременно и поможет спасти мир от глобальных угроз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России опубликовал рассекреченные документы Ялтинской конференции 1945 года.

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Матвиенко поддержала идею Путина о новой Ялтинской конференции

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