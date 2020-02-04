Матвиенко поддержала идею Путина о новой Ялтинской конференции

Итоги Ялтинской конференции 1945 года прокомментировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, результаты этого события сегодня важны и актуальны как никогда. Лидеры трех ведущих держав мира 75 лет назад своим примером показали — безопасность на планете гораздо выше личных амбиций или идейных интересов.

Одним из решений той встречи стало создание ООН. Спикер подчеркнула, нынешнее решение российского президента провести саммит стран-основательниц организации прозвучало своевременно и поможет спасти мир от глобальных угроз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России опубликовал рассекреченные документы Ялтинской конференции 1945 года.