Дочь покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анастасия все чаще появляется на публике. Так, на днях она посетила хоккейный матч супруга, знаменитого спортсмена Александра Овечкина. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Девушка пришла на ледовую арену не одна, а с годовалым сынишкой. Вопреки всем ожиданиям, малыш вел себя очень спокойно и даже ненадолго заснул, уютно устроившись на руках своей мамы.

«Болельщик решил вздремнуть в перерыве», — отметила возлюбленная хоккеиста в Instagram, поделившись фото со своими подписчиками.

Instagram @nastyashubskaya

Первенца Анастасия Шубская родила в августе прошлого года, буквально через несколько недель после кончины Веры Глаголевой. По словам девушки, при жизни мама одобрила ее выбор, посчитав Овечкина достойной партией.

Ранее 5-tv.ru открыл секрет, кто является настоящим бойфрендом Леди Гаги.