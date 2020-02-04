Леди Гага показала своего нового бойфренда. Совместное фото появилось на странице поп-дивы в Instagram.

В аккаунте певицы появился снимок, на котором артистка в черном платье-сетке и голубом бикини сидит на руках возлюбленного. Избранником звезды стал миллиардер Майкл Полански, сообщает ФАН. Он — выпускник Гарварда, а сейчас руководит Институтом иммунотерапии рака, который основал соучредитель Facebook Шон Паркер.

Instagram @ladygaga

Новым постом Леди Гага вызвала восторг тысяч своих фолловеров. Поклонники обратили внимание на то, что сама певица буквально светится счастьем, а ее новый бойфренд смотрит на нее с нескрываемым обожанием.

«Твое лицо светится, когда ты счастлива!»

«Хотела бы я, чтобы кто-то смотрел на меня так же.»

«Твое счастье заставило миллионы сердец растаять!» — поддерживают своего кумира подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Леди Гага не исключает, что в будущем прибегнет к помощи суррогатной матери.