Леди Гага показала своего нового бойфренда. Совместное фото появилось на странице поп-дивы в Instagram.
В аккаунте певицы появился снимок, на котором артистка в черном платье-сетке и голубом бикини сидит на руках возлюбленного. Избранником звезды стал миллиардер Майкл Полански, сообщает ФАН. Он — выпускник Гарварда, а сейчас руководит Институтом иммунотерапии рака, который основал соучредитель Facebook Шон Паркер.
Новым постом Леди Гага вызвала восторг тысяч своих фолловеров. Поклонники обратили внимание на то, что сама певица буквально светится счастьем, а ее новый бойфренд смотрит на нее с нескрываемым обожанием.
«Твое лицо светится, когда ты счастлива!»
«Хотела бы я, чтобы кто-то смотрел на меня так же.»
«Твое счастье заставило миллионы сердец растаять!» — поддерживают своего кумира подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Леди Гага не исключает, что в будущем прибегнет к помощи суррогатной матери.