Эмили Ратаковски в сексуальном нижнем белье взбудоражила фанатов

Селфи Эмили Ратаковски из уборной в очередной раз заставило фанатов понервничать, но в хорошем смысле этого слова. Модель позирует перед большим зеркалом в ванной комнате. На ней надета короткая кофта, которая открывает мускулистый животик, и черные трусики-стринги.
Атлетичный живот Ратаковски вызвал активную реакцию у фолловеров, преимущественно мужского пола. Идеальная фигура звезды напомнила некоторым европейским и американским подписчикам куклу Барби.
«Как добиться такого животика и талии?!»
«Ты сексуальная»;
«Живая кукла», — ответили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски взорвала сеть видео в прозрачном нижнем белье.