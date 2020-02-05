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  4. Эмили Ратаковски в сексуальном нижнем белье взбудоражила фанатов

Эмили Ратаковски в сексуальном нижнем белье взбудоражила фанатов

, 3:49 | Валентин Черников 14

Американская модель продемонстрировала идеальные формы.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Селфи Эмили Ратаковски из уборной в очередной раз заставило фанатов понервничать, но в хорошем смысле этого слова. Модель позирует перед большим зеркалом в ванной комнате. На ней надета короткая кофта, которая открывает мускулистый животик, и черные трусики-стринги.

Instagram @emrata

Атлетичный живот Ратаковски вызвал активную реакцию у фолловеров, преимущественно мужского пола. Идеальная фигура звезды напомнила некоторым европейским и американским подписчикам куклу Барби.

«Как добиться такого животика и талии?!»

«Ты сексуальная»;

«Живая кукла», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски взорвала сеть видео в прозрачном нижнем белье.

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