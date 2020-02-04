Административное дело завели на пилота вертолета, севшего на трассу на Ямале

Дело об административном правонарушении возбудили в отношении пилота вертолета Ми-8 авиакомпании «Арго», севшего на оживленную трассу в Ямало-Ненецком автономном округе. Инцидент произошел в середине января. Из-за сильной метели командир экипажа принял решение приземлиться на автодорогу и переждать непогоду. На борту лайнера находились 15 пассажиров и три члена экипажа. В результате происшествия никто из них не пострадал.

Проверка транспортной прокуратуры, проведенная по факту инцидента, показала, что пилот планировал приземлиться на посадочной площадке «ГП-2 Ямбург» для дозаправки, однако поскольку территория была занесена снегом, вынужденно сел неподалеку от нее на обочине дороги. После дозаправки вертолет продолжил рейс.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре РИА Новости, решение экипажа было принято в соответствии со всеми требованиями. Однако поскольку пилот не оповестил о вынужденной посадке диспетчеров органов управления воздушным движением, в отношении командира воздушного судна было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Уфе.