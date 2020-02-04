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Первый самолет ВКС отправился за гражданами РФ в Ухань

, 12:13 | Марина Неруцких Срочная новость 47

Для сопровождения россиян выделены военные медики и вирусологи. Эвакуация российских граждан начнется в ночь на среду.

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ отправился за российскими гражданами, находящимися в китайском городе Ухань. Как сообщает пресс-служба Минобороны, борт вылетел с аэродрома Восточного военного округа.

Для сопровождения эвакуируемых россиян в Китай этим же бортом направлены военные медики и специалисты министерства обороны в области вирусологии. Они экипированы современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Как сообщил посол РФ в КНР, эвакуация российских граждан начнется в ночь на среду.

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