Первый самолет ВКС отправился за гражданами РФ в Ухань

Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ отправился за российскими гражданами, находящимися в китайском городе Ухань. Как сообщает пресс-служба Минобороны, борт вылетел с аэродрома Восточного военного округа.

Для сопровождения эвакуируемых россиян в Китай этим же бортом направлены военные медики и специалисты министерства обороны в области вирусологии. Они экипированы современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Как сообщил посол РФ в КНР, эвакуация российских граждан начнется в ночь на среду.