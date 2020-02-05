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Таня Терешина рассказала, кого считает самыми сексуальными мужчинами

, 6:54 | Валентин Черников 12

Бывшая солистка Hi-Fi в эффектном образе раскрыла секрет женского счастья.

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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Простой секрет женского счастья раскрыла подписчицам в Instagram Таня Терешина. В новом посте бывшая участница Hi-Fi порассуждала на тему мужчин. Певица рассказала, каким должен быть, по ее мнению, избранник.

«Чтобы быть счастливой, нужно иметь мужа-психолога. Причем успешного и востребованного. Ну, или такого же диетолога! А лучше, чтоб психолог-диетолог. Кстати, я одного такого знаю. Неплохо бы, чтобы он был еще и пластическим хирургом. И гинекологом!» — написала Терешина.

Instagram @tanya_tereshina

Заполучить супруга, который объединил бы все эти профессии, маловероятно. Понимает это и сама Татьяна.

«А замуж мы выходим за лесорубов и трактористов, потому что они, как правило, сексуальнее», — добавила в конце сообщения звезда.

Терешина покрасилась в брюнетку и хорошо загорела, отчего ее образ в кадре напоминает прекрасную цыганку Эсмеральду из диснеевской экранизации романа Гюго.

«Не в бровь, а в глаз»;

«Танюша брюнетка — вообще огонь»;

«Нет слов! Какая красивая!»

«Вы нереально шикарная, это вам говорит женщина, а представляю мужиков…» — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таня Терешина ответила Ксении Собчак голым видео.

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