«Австралийская Кардашьян» взбудоражила фанатов «горячим» фото

«Австралийская Кардашьян» опубликовала сексуальное фото, на котором продемонстрировала свои аппетитные ягодицы. «Горячий» снимок Холли-Дейз Коффи разместила на своей странице в Instagram.

Модель позирует к камере спиной, стоя в бикини. Трусики-стринги эффектно выделяют пышные формы звезды. Пикантности снимку добавляет временная татуировка, сделанная на аппетитных ягодицах манекенщицы ко Дню Австралии.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Миллионную аудиторию «австралийской Кардашьян» такой откроенный снимок сильно взбудоражил. Поклонникам снесло голову от пикантного кадра, и они засыпали любимицу восхищенными комплиментами.

«Великолепная»;

«Хочу сказать, что в Австралии жарко»;

«Какая ты аппетитная»;

«Горячая крошка!»;

«Детка, я схожу с ума от твоих фото!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийскую Кардашьян» в бикини отшлепал тапком бойфренд.