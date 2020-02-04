«Австралийская Кардашьян» взбудоражила фанатов «горячим» фото

«Австралийская Кардашьян» опубликовала сексуальное фото, на котором продемонстрировала свои аппетитные ягодицы. «Горячий» снимок Холли-Дейз Коффи разместила на своей странице в Instagram.
Модель позирует к камере спиной, стоя в бикини. Трусики-стринги эффектно выделяют пышные формы звезды. Пикантности снимку добавляет временная татуировка, сделанная на аппетитных ягодицах манекенщицы ко Дню Австралии.
Миллионную аудиторию «австралийской Кардашьян» такой откроенный снимок сильно взбудоражил. Поклонникам снесло голову от пикантного кадра, и они засыпали любимицу восхищенными комплиментами.
«Великолепная»;
«Хочу сказать, что в Австралии жарко»;
«Какая ты аппетитная»;
«Горячая крошка!»;
«Детка, я схожу с ума от твоих фото!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийскую Кардашьян» в бикини отшлепал тапком бойфренд.