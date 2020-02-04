Эпидемический порог по гриппу превышен в 23 российских регионах

Вспышка коронавируса вовсе не отменяет традиционную для этого года эпидемию гриппа. В 23 регионах России превышен эпидемический порог. С начала года зафиксировано уже четыре смертельных случая.

На карантин закрылись все школы в Ульяновске. А в Саратове вынужденные каникулы продлили еще на неделю, причем отдыхают не только школьники, но и студенты.

Однако, по данным Минздрава, сейчас ситуация лучше, чем год назад, благодаря теплой зиме и проведенной осенью массовой вакцинации населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции.