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Эпидемический порог по гриппу превышен в 23 российских регионах

, 15:40 Эфирная новость 16

На карантин закрылись все школы в Ульяновске. А в Саратове вынужденные каникулы не только для школьников, но и для студентов, продлили на неделю.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE Bilderbox; 5-tv.ru

Вспышка коронавируса вовсе не отменяет традиционную для этого года эпидемию гриппа. В 23 регионах России превышен эпидемический порог. С начала года зафиксировано уже четыре смертельных случая.

На карантин закрылись все школы в Ульяновске. А в Саратове вынужденные каникулы продлили еще на неделю, причем отдыхают не только школьники, но и студенты.

Однако, по данным Минздрава, сейчас ситуация лучше, чем год назад, благодаря теплой зиме и проведенной осенью массовой вакцинации населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции.

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