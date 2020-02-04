Пермская школьница нарисовала портрет Билли Айлиш для обложки Vogue

Обложку мартовского номера всемирно известного женского журнала Vogue украсит рисунок россиянки. 16-летняя Анастасия Ковтун из Пермского края приняла участие в конкурсе — сделать портрет Билли Айлиш для интернет-версии издания.

Свои работы прислали несколько тысяч человек. Популярная американская певица, недавно получившая сразу пять «Грэмми», лично отбирала наиболее удачные.

Кстати, благодаря победе Анастасия Ковтун стала самой юной художницей, чья работа когда-либо становилась обложкой модного глянцевого журнала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми».