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  4. Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми»

Билли Айлиш победила во всех основных номинациях «Грэмми»

, 9:09 | Карина Бернтгольц 232

Американская звезда завоевала награды в номинациях: «Альбом года» «Запись года» и «Песня года» и «Лучший новый артист».

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Фото, видео: Reuters / Monica Almeida, 5-tv.ru

18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш стала главной победительницей 62-й церемонии вручения премии «Грэмми». Награждение проходит в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе.

Звезда победила сразу в четырех главных номинациях: «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года», «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший новый артист». Ранее такой успех удавалось достичь только Кристоферу Кроссу в 1981 году.

Три награды на премии взяла певица Лиззо. Она выиграла в номинациях  «Лучшее сольное поп-исполнение» («Truth Hurts»), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» («Jerome») и «Лучший современный urban-альбом» («Cuz I Love You»).

Рэпер Lil Nas X завоевал два музыкальных приза за композицию «Old Town Road» — «Лучшее поп-исполнение в дуэте» и «Лучшее музыкальное видео».

62-я ежегодная церемония вручения премии академии звукозаписи США «Грэмми» сейчас проходит в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе. Награда была учреждена Национальной академией искусства и техники грамзаписи в 1958 году в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый клип американской певицы Билли Айлиш Everything I wanted («Все, что я хотела») набрал 6,5 миллиона просмотров за сутки.

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