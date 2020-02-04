«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко стала самым кассовым российским фильмом в истории. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Единой системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

По данным издания, кинокартина собрала в прокате 2,944 миллиарда рублей. Таким образом, лента опередила спортивную драму «Движение вверх». Фильм Антона Мегердичева собрал на несколько сотен тысяч рублей меньше. В тройку самых кассовых российских кинокартин также входит военная драма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова.

Бюджет фильма «Холоп» составил 200 миллионов рублей. В кинокартине снялись такие знаменитые актеры как Милош Бикович, Александра Бортич, Мария Миронова и Александр Самойленко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии «Золотой орел» стал Александр Петров.