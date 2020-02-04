Звезду сериала «Великолепный век» осудили почти на 17 лет тюрьмы

Турецкий актер Аднан Коч, снимавшийся в популярном сериале «Великолепный век», осужден на 16 лет и восемь месяцев тюрьмы. Ему предъявлен ряд обвинений, в числе которых оказание вооруженного сопротивления полиции, захват заложников и незаконное ношение огнестрельного оружия. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Знаменитость и пятеро других обвиняемых были задержаны в марте 2018 года во время антинаркотической операции. Они оказали вооруженное сопротивление, пытались уничтожить улики и даже ранили шестерых полицейских.

Третий уголовный суд Стамбула приговорил актера и его брата Ахмета к 16 годам и восьми месяцам тюремного заключения. Остальные обвиняемые получили сроки от четырех лет и девяти месяцев до 17,5 лет.

Аднан Коч известен российским зрителям по главной роли в сериале «Восток-Запад».

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