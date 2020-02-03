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Жену звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита подозревают в пластике

, 17:45 | Алиса Старжевская 159

Актриса Фахрие Эвджен выложила фото с натуральный мейком.

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Фото, видео: Instagram @evcenf

Фанаты заподозрили жену звезды турецкого сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита — Фахрие Эвджен — в пластике.

В апреле прошлого года актриса подарила супругу Бураку сына. Девушка значительно прибавила в весе, однако смогла быстро прийти в форму. На новом снимке красавица Фахрие позирует в белой кашемировой водолазке. Супруга Озчивита распустила длинные темные волосы — локоны легко струятся по ее хрупким плечам.

Для макияжа Эвджен предпочла натуральные оттенки — она легко подчеркнула брови темным карандашом, подвела верхнее веко с помощью черной подводки, добавила немного туши на ресницы. Косметика сделала выразительней не только глаза актрисы, но и пухлые нежно-розовые губы.

Instagram @evcenf

Однако, привлекла внимание поклонников не естественная красота молодой мамы — подписчики попытались уличить супругу Бурака Озчивита в пластике. Но преданные фанаты заступились за талантливую актрису. Многие фолловеры написали массу приятных слов и комплиментов.

«Боже, ты выглядишь так красиво»;

«Моя зимняя королева»;

«Мы скучаем по тебе»;

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса турецкого сериала «Великолепный век» показала редкое семейное фото.

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