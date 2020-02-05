Любимая дочь Сулеймана из «Великолепного века» показала подросшего сына с ягненком на руках

Любимая дочь султана Сулеймана из «Великолепного века» — известная турецкая актриса Пелин Карахан показала своим поклонникам в Instagram, как повзрослел ее старший сын Али Демир — в декабре мальчику исполнилось пять лет. Актриса прославилась после роли Михримах-султан — дочери Сулеймана Великолепного, правившего в Османской империи в XVI веке, и его наложницы, а потом жены Роксоланы.

В реальной жизни у Пелин любящий муж — бизнесмен Бедри Гюнтай и двое сыновей. Младшему Джану Эюпу скоро исполнится три года. Любимица публики часто делится с поклонниками семейными фотографиями. На свежем снимке улыбающийся Али Демир держит на руках маленького ягненка.

Instagram @pelinkarahan

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пелин Карахан и Бедри Гюнтай поженились уж после окончания съемок популярного сериала — летом 2014 года. Свадьба проходила в историческом месте — в бывшей имперской резиденции, построенной в XIX веке недалеко от Стамбула для дочери султана Махмуда II.