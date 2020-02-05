«Маленький ангел»: Эшли Грэм показала первое фото новорожденного сына

Американская модель plus-size Эшли Грэм впервые опубликовала фотографии новорожденного сына. Трогательные снимки знаменитость разместила на своей странице в Instagram.

В кадре молодая мама держит малыша за руку. На следующей фотографии новорожденный наследник сжал палец своего папы Джастина Эрвина.

«18 января 2020 года ровно в 6 часов утра мы поприветствовали нашего долгожданного малыша. Встреча с сыном наполнила наши сердца до максимума», — подписала пост звезда.

Знаменитость пока не продемонстрировала лицо наследника на фото, однако дала понять, что не намерена прятать сына от поклонников. Она пообещала показать ребенка в своем видеоподкасте Pretty Big Deal, который публикует на YouTube.

«Не можем дождаться завтрашнего дня, когда мы представим вам наше чудо», — заверила артистка.

Instagram @ashleygraham

Поклонники plus-size модели эмоционально отреагировали на черно-белые фотографии новорожденного. За несколько часов трогательные снимки оценили миллион подписчиков.

«Маленький ангел»;

«Поздравляем Эшли и Джастина. Не можем дождаться, когда увидим его»;

«О, мой бог. Посмотри на эту маленькую сладкую руку»;

«В этих снимках столько любви. Какое же это чудо!»;

«Добро пожаловать в мир, малыш», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой.