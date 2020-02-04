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  4. «Русалочка!» — Акиньшина в купальнике восхитила фанатов

«Русалочка!» — Акиньшина в купальнике восхитила фанатов

, 20:10 | Мия Субботина 31

Звезда театра и кино опубликовала сексуальный снимок в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @akinshok2013

Российская актриса Оксана Акиньшина очаровала фанатов новым кадром. На нем знаменитость наслаждается отдыхом. Черно-белый снимок кинозвезда выложила в Instagram.

В кадре актриса театра и кино позирует в слитном купальнике, стоя по пояс в воде и демонстрируя стройную фигуру. Судя по мокрым волосам, Акиньшина только вынырнула из воды. Сопроводить фото знаменитость решила философской фразой.

«Нельзя начать жизнь сначала, но ее можно продолжить по-другому», — подписала пост звезда.

Instagram @akinshok2013

Поклонники актрисы активно стали комментировать новый пост. Некоторые пользователи сети сравнили Оксану Акиньшину со сказочным персонажем.

«Русалочка!»;

«Какая хорошенькая!»;

«Вы великолепны», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты не узнали Акиньшину на фото.

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