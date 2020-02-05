Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 февраля, растущая Луна скажется благоприятно на реализации планов, решении сложных вопросов и застарелых проблем, но при этом любое, даже самое непростое дело, будет двигаться быстро и легко.

Показаны любые нагрузки и даже если вы затеяли переезд — смена места жительства или работы принесут положительные изменения во всех направлениях.

♈ Овен

Вселенная никогда не дает нам того, с чем мы не сможем справиться. Кроме того, рост обычно происходит через дискомфорт. Итак, поднимитесь к своей власти. Верните поводья, которые вы оставили. Стремитесь выйти за свои пределы и стать лучшей версией себя. Победа уже почти у вас в руках.

Космический совет: выходите за пределы собственных возможностей.

♉ Телец

Не поддавайтесь драме. Не принимайте всерьез то, что было сказано в самый разгар скандала. Вы сами несете ответственность за свое счастье. Сопротивляйтесь желанию ответить оппоненту взаимностью и осыпать его обидными словами. Держите свою совесть в чистоте, Телец. Знайте, что энергия, которую вы вкладываете во Вселенную, вернется к вам в многообразии.

Космический совет: прощение — это подарок.

♊ Близнецы

Империя, которую вы строите, требует сильной финансовой поддержки. Позвольте себе получить необходимую денежную помощь извне. Планируя ваши расходы заранее, вы сможете без проблем погасить свои кредиты. Некоторые из вас могут прийти к осознанию того, что вы согласились на неудовлетворительную работу или не выполняете свою истинную цель. Поверьте, что у вас есть мужество, необходимое для кардинальных изменений в жизни.

Космический совет: вы получите финансовую поддержку, необходимую для воплощения вашей мечты.

♋ Рак

Все работает волшебно или вы сталкиваетесь с препятствиями на каждом шагу? Вселенная всегда говорит с нами знаками и символами. Помните, нынешний энергетический климат пытается что-то до вас донести. Вселенная просит вас замедлиться и плыть по течению. Отпустите мысли о том, что вы все знаете, и послушайте, что говорят другие. Таким образом, вы не только найдете решение, но и получите новую информацию, которая заставит вас взглянуть на мир в совершенно новом свете.

Космический совет: работайте над разрешением конфликта.

♌ Лев

Что, если весь мир действительно является игрой, и мы все актеры, нанятые, чтобы играть наши роли? Нет необходимости принимать драму всерьез. Отступление от матрицы вам поможет. Некоторые могут подумать об отпуске в стиле «Ешь, молись, люби» или о каких-то других более творческих каникулах. Если это поможет залечить ваши старые раны и облегчить душу, ответьте себе «да».

Космический совет: взгляните на ситуацию с высоты птичьего полета.

♍ Дева

Поверьте, что вы именно там, где вам нужно. Эта неделя напоминает, что великая сила — это большая ответственность. Действуйте в соответствии с высшим благом во все времена. Найдите минутку, чтобы понять свою команду. Каковы сильные и слабые стороны каждого человека? Раздайте задачи соответственно. Это не только поможет вам делать вещи организованно, но и повысит производительность.

Космический совет: большие мечты требуют большого видения.

♎ Весы

Все, что вы испытываете в этой жизни — является выбором. Включая то, что вы воспринимаете как препятствия. Ответы, которые вы ищете, находятся внутри вас, вместе с инструментами, необходимыми для преодоления неблагоприятных обстоятельств. Осознание — это первый шаг к разрыву гнетущего цикла.

Космический совет: у вас есть инструменты, необходимые для перехода на следующий уровень.

♏ Скорпион

Займитесь визуализацией собственных сокровенных желаний. Если то, о чем вы просили, предназначено для вашего наивысшего блага, верьте — оно найдет свой путь к вам. Чтобы создать лучшую жизнь, вам следует серьезное внимание уделить духовной практике.

Космический совет: попросите и вы получите желаемое.

♐ Стрелец

Сейчас не время разбираться с мелочами. Вам нужно обратить внимание на общую картину. Вселенная устроит все так, чтобы создать вам лучшую жизнь. Будьте готовы увидеть ощутимое доказательство.

Космический совет: сфокусируйтесь на большей картине.

♑ Козерог

Возможно, вы находитесь не там, где хотелось бы, но именно там, где вам нужно. Проявите немного больше веры в таинственные силы свыше. В этот момент Вселенная организует космическое очищение, устраняющее препятствия на вашем пути. Так что отпустите нездоровую привязанность, избавившись от необходимости контролировать.

Космический совет: задумайтесь над причинами того, что с вами происходит.

♒ Водолей

Сделайте глубокий вдох и вернитесь в настоящее. Все происходит в божественном порядке. Поверьте, что вы сделали все возможное, и вознаграждение будет зависеть от ваших усилий. Вы получите не только награды, но и благодарность за свою работу. Невозможно справиться с кризисами, в которых вы находитесь, несмотря на все ваши усилия? Работа с терапевтом может быть хорошим способом облегчить ваши проблемы.

Космический совет: сделайте глубокий вдох и выдох.

♊ Рыбы

Воображение — это начало творчества. Вам нужно определить свои намерения на предстоящий месяц. Карты говорят о магической энергии, блуждающей рядом с вами. Помните, хорошие вещи не происходят в одночасье. Практика терпения и настойчивости поможет вам сотворить чудеса, ради которых вы сознательно работаете.

Космический совет: не бойтесь строить планы.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля.