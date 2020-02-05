Занятные кадры появились в сети, где главной героиней стала рыба желтого цвета, которая без посторонней помощи взбирается на каменную стену.

Речной обитатель вопреки текущей сверху воде каким-то чудом умудряется «подняться», однако там «путешественницу» ждет уже практически непреодолимое препятствие в виде металлической решетки.

За два дня ролик набрал десятки тысяч просмотров и вызвал вопросы пользователей. В комментариях кто-то называет это «наглядным примером эволюции», а кто-то сомневается в подлинности кадров и утверждает, что на самом деле некий человек уже насадил ее на крючок и просто тянет за леску.

Однако многие комментарии полны философских рассуждений.

«Это, мои друзья, показывает, как „далеко“ мы эволюционировали от жалких рыбешек — так же все куда-то спешим», — написал один из них.

«Я так ею горжусь. Ее неминуемый конец такой же предсказуемый как наш. Теперь ей нужно просто расслабиться и она может спросить себя: «Что же еще?», — отметил другой.

Вместе с тем, как напоминает известное издание The National Geographic, «нет ничего нового в карабкающихся рыбах, так как у них есть инстинкт идти против течения».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вирусном видео, в котором рыбак выудил жуткого монстра с щупальцами и огромной головой.