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Чудеса в решете: рыба карабкается по стене — видео

, 7:39 | Сергей Зеленский 42

В сети появилось вирусный ролик, на котором симпатичное желтое существо действительно взбирается на стену вопреки законам физики.

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Фото, видео: Twitter @ndtvfeed; Youtube / A2A productions

Занятные кадры появились в сети, где главной героиней стала рыба желтого цвета, которая без посторонней помощи взбирается на каменную стену.

Речной обитатель вопреки текущей сверху воде каким-то чудом умудряется «подняться», однако там «путешественницу» ждет уже практически непреодолимое препятствие в виде металлической решетки.

За два дня ролик набрал десятки тысяч просмотров и вызвал вопросы пользователей. В комментариях кто-то называет это «наглядным примером эволюции», а кто-то сомневается в подлинности кадров и утверждает, что на самом деле некий человек уже насадил ее на крючок и просто тянет за леску.

Однако многие комментарии полны философских рассуждений.

«Это, мои друзья, показывает, как „далеко“ мы эволюционировали от жалких рыбешек — так же все куда-то спешим», — написал один из них.

«Я так ею горжусь. Ее неминуемый конец такой же предсказуемый как наш. Теперь ей нужно просто расслабиться и она может спросить себя: «Что же еще?», — отметил другой.

Вместе с тем, как напоминает известное издание The National Geographic, «нет ничего нового в карабкающихся рыбах, так как у них есть инстинкт идти против течения».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вирусном видео, в котором рыбак выудил жуткого монстра с щупальцами и огромной головой.

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