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Врачи назвали продукты, которые ускоряют старение

, 19:10 | Валентин Черников 144

Испанские диетологи сказали что нужно есть во избежание раннего изнашивания организма.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /digifoodstock.com, /kati, /Jan Baldwin, /Ralph Kerpa, /digifoodstock.com

Продукты, способные влиять на раннее старение клеток и изнашивание организма, назвали испанские диетологи. Как отмечает специалист Елена Де ла Фуэнте, в качестве самой важной антивозрастной меры нужно соблюдать правильную диету. Слова медика приводит «Российская газета».

Чтобы продлить молодость, врач рекомендует есть больше сезонных фруктов и овощей, салатов с оливковым маслом, бобовых, орехов, цельного зерна, натуральных йогуртов и пить кефир.

В то же время диетолог призывает избегать употребления алкоголя, картофеля фри, сахара, газировки, соли и маргарина. Дешевый аналог сливочного масла эксперт внесла в этот список из-за большого содержания в продукте вызывающих старение трансжиров. Они же есть и в жареной картошке.

Как показало исследование специалистов Орегонского университета, по мере повышения уровня трансжиров в крови уменьшается объем мозга. Со временем это может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Говоря о соли, диетолог предлагает заменять ее на натуральные специи, такие как куркума. Она содержит фитохимические вещества, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые из США выявили опасность популярной диеты.

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