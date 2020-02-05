  1. Пятый канал
  4. Укрытие для выкармливания детенышей нерпы разработали в Петербурге

Укрытие для выкармливания детенышей нерпы разработали в Петербурге

, 9:05 Эфирная новость 27

Из-за малого количества льда на Финском заливе нерпа не может построить убежище для потомства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @sealrescue; 5-tv.ru

Ученые-зоологи Петербурга тестируют первый в России беби-бокс для детенышей балтийской нерпы. Без таких плавучих укрытий будущее потомство просто не выживет. Из-за аномально теплой зимы в Финском заливе — в месте обитания этого редкого вида животных — нет снега. Под ним самки прячут новорожденных щенков.

В испытаниях искусственного убежища людям активно помогает ручной тюлень Крошик. Евгений Ошин о спасительном эксперименте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на берегах Финского залива нашли уже 20 погибших тюленей.

Читайте также

-9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь

Последние новости

9:58
Боевики обстреляли самодельными фугасами сирийский Алеппо
9:49
«Победа» прокомментировала данные о непредоставлении места повышенного комфорта ветерану
9:44
Безработного жителя Петергофа обокрали на 600 тысяч рублей
9:37
Полиция расследует дело об ограблении звезды «Интернов» и «Холостяка» Глинникова
9:29
Два петербуржца пытались ограбить «Пятерочку» с помощью гранаты
9:29
Спецборт с эвакуированными из Уханя россиянами прибыл в Тюмень

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь
Основные предсказания Ванги на 2020 год
Гороскоп на 5 февраля: Растущая Луна поспособствует решению застарелых проблем

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]