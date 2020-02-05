Укрытие для выкармливания детенышей нерпы разработали в Петербурге

Ученые-зоологи Петербурга тестируют первый в России беби-бокс для детенышей балтийской нерпы. Без таких плавучих укрытий будущее потомство просто не выживет. Из-за аномально теплой зимы в Финском заливе — в месте обитания этого редкого вида животных — нет снега. Под ним самки прячут новорожденных щенков.

В испытаниях искусственного убежища людям активно помогает ручной тюлень Крошик. Евгений Ошин о спасительном эксперименте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на берегах Финского залива нашли уже 20 погибших тюленей.