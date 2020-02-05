Зеленский по-быстрому нашел применение выигранным в суде деньгам «Газпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский признался, на что правительство потратит деньги, которые были получены от «Газпрома» по решению Стокгольмского суда. По его словам, 2,9 миллиарда долларов будут использованы для инфраструктурных проектов и развития медицины.

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность», — приводит слова украинского лидера URA.RU.

Зеленский уточнил, что намерен создать на территории всей страны 200 приемных отделений медицинской помощи. К слову, по официальным данным в Незалежной проживают 42,2 миллиона человек.

В 2019 году по решению Стокгольмского арбитража «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в рамках спора о транзите газа. Президент Незалежной поспешил назвать это еще одной «перемогой».