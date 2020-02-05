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Фил из «Интернов» рассказал, как признался друзьям в нетрадиционной ориентации

, 9:26 | Карина Бернтгольц 850

По словам Одина Байрона, отношение приятелей к нему никак не изменилось после его откровения.

Фото: Кадр из сериала "Интерны"

Американский актер Один Байрон, известный по своей роли Фила Ричардса в сериале «Интерны», не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пять лет назад он открыто заявил об этом в интервью американскому изданию, а за несколько лет до этого совершил каминг-аут в кругу российских друзей, с которыми познакомился во время обучения в школе-студии МХАТ, пишет Teleprogramma.pro.

«Конечно, я выбрал момент, чтобы сказать, что я гей не самый удачный — все голые в душе. Не все поняли сразу, что я им сказал, потому что им в жизни никто такие слова не говорил», —поделился Байрон в беседе с Кареном Шаиняном на его на YouTube-канале.

По словам актера, его приятели адекватно восприняли эту новость и никак не изменили свое отношение к нему. Звезда сериала «Интерны» убежден, что в России нет ярко выраженных гомофобских настроений. Более того, друга, с которым Один живет в гражданском союзе, он встретил именно в этой стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер, известный многим зрителям по сериалу «Интерны», а также по съемкам в шоу «Холостяк» Илья Глинников получил травму ноги.

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