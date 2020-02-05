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  4. Названа причина эвакуации тысячи человек из школы Екатеринбурга

Названа причина эвакуации тысячи человек из школы Екатеринбурга

, 10:21 | Карина Бернтгольц 116

Около девяти часов утра по местному времени стало известно о задымлении и срабатывании пожарной сигнализации в образовательном учреждении.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Стала известна причина эвакуации тысячи человек из екатеринбургской школы. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области, около девяти часов утра по местному времени (около семи часов по московскому времени) в образовательном учреждении произошло задымление и сработала пожарная сигнализация.

Прибывшие на место спецслужбы установили, что в столовой на первом этаже здания в электрощите произошло короткое замыкание. Горения не последовало. Отмечается, что учебный процесс будет возобновлен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти и жители Приморья пытаются оказать помощь многодетной матери Наталья Желомко, которая осталась без жилья с девятью детьми. Пожар уничтожил их дом в селе Владимиро-Александровское в Партизанском районе.

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