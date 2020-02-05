Задержку зарплаты хотят приравнять к преступлениям средней тяжести

До десяти лет тюрьмы. Такое наказание ждет руководителей, которые не платят или задерживают зарплату своим сотрудникам. Предложение сейчас обсуждает правительственная комиссия.

По данным «Известий», задержку зарплаты хотят приравнять к преступлениям средней степени тяжести.

Специалисты подсчитали, за год долг работодателей перед сотрудниками уже приблизился к трем миллиардам рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что домохозяйкам предложили платить пособие. С такой инициативой намерен выступить в Госдуме лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.