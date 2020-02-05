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Задержку зарплаты хотят приравнять к преступлениям средней тяжести

, 12:50 Эфирная новость 27

Инициатива находится на обсуждении правительственной комиссии.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

До десяти лет тюрьмы. Такое наказание ждет руководителей, которые не платят или задерживают зарплату своим сотрудникам. Предложение сейчас обсуждает правительственная комиссия.

По данным «Известий», задержку зарплаты хотят приравнять к преступлениям средней степени тяжести.

Специалисты подсчитали, за год долг работодателей перед сотрудниками уже приблизился к трем миллиардам рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что домохозяйкам предложили платить пособие. С такой инициативой намерен выступить в Госдуме лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

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