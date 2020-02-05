США водрузили ядерное оружие на подлодки для «сдерживания» России

Военно-морские силы США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» таких противников как Россия. Об этом 4 февраля сообщили в Пентагоне.

Как пояснил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, этот дополнительный потенциал усиливает сдерживание и предоставляет американским военнослужащим быстрое, более жизнеспособное стратегическое оружие малой мощности, пишет «Экономика сегодня».

По словам представителя Пентагона, размещение новых ракет на подлодках должно продемонстрировать потенциальным противникам Вашингтона готовность реагировать на любые угрозы.

Ранее в США заявили, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» представляют для их армии существенную опасность.