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  4. РУСАДА не получало документов об отмене участия сборной в ЧМ-2022 по футболу

РУСАДА не получало документов об отмене участия сборной в ЧМ-2022 по футболу

, 13:09 | Карина Бернтгольц 62

В свою очередь, арабский канал сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете участия в Чемпионате мира в Катаре.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опроверг информацию о получении организацией официального уведомления от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу возможного неучастия РФ в чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано», — отметил он в интервью РИА Новости.

По данным РЕН ТВ, Российский футбольный союз (РФС) также не получал никаких уведомлений от WADA по поводу статуса сборной РФ на ЧМ-2022. 

В свою очередь, крупнейший арабский телеканал BeIN Sports накануне сообщил, что WADA проинформировала Россию о запрете участия в ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале декабря WADA лишило Россию права участвовать в Олимпийских играх и Чемпионатах мира под национальным флагом.

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