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  4. Охранник забыл в туалете самолета паспорт Дэвида Кэмерона и заряженный пистолет

Охранник забыл в туалете самолета паспорт Дэвида Кэмерона и заряженный пистолет

, 16:01 | Алиса Старжевская 21

После инцидента рассеянного секьюрити немедленно отстранили от службы.

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Заряженный пистолет Glock 1, оставленный в туалете самолета британских авиалиний, стал поводом для настоящей паники, сообщает The Guardian. После посещения уборной один из пассажиров лайнера вернулся на место в состоянии легкого шока: мужчина обнаружил в кабинке оружие с патронами. Спустя некоторое время стало известно, что хозяин вещицы никто иной, как личный охранник бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Помимо прочего, рассеянный секьюрити забыл и паспорт начальника.

Из-за инцидента вылет самолета, следовавшего по маршруту Нью-Йорк — Лондон, пришлось задержать более чем на час. Администрация аэропорта в срочном порядке связалась с экс-политиком. Известно, что на сегодня главный герой истории отстранен от службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о таинственном исчезновении двухлетнего ребенка в Благовещенске.

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