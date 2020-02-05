Охранник забыл в туалете самолета паспорт Дэвида Кэмерона и заряженный пистолет

Заряженный пистолет Glock 1, оставленный в туалете самолета британских авиалиний, стал поводом для настоящей паники, сообщает The Guardian. После посещения уборной один из пассажиров лайнера вернулся на место в состоянии легкого шока: мужчина обнаружил в кабинке оружие с патронами. Спустя некоторое время стало известно, что хозяин вещицы никто иной, как личный охранник бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Помимо прочего, рассеянный секьюрити забыл и паспорт начальника.

Из-за инцидента вылет самолета, следовавшего по маршруту Нью-Йорк — Лондон, пришлось задержать более чем на час. Администрация аэропорта в срочном порядке связалась с экс-политиком. Известно, что на сегодня главный герой истории отстранен от службы.

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