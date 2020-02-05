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  4. Красноярские ученые спроектировали новый тип летающего автомобиля с вертикальным взлетом — видео

Красноярские ученые спроектировали новый тип летающего автомобиля с вертикальным взлетом — видео

, 14:59 | Игорь Рязов 65

Уникальная конструкция циклолета позволит ему маневрировать лучше вертолета и садиться на наклонные поверхности.

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Фото, видео: ВКонтакте @cstpp

Инженеры из Красноярска спроектировали новый тип летательного аппарата под названием циклолет. Демонстратор этого летающего автомобиля будет создан в ближайшие два года, рассказал заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов.

Циклолет приводят в движение крыльчатые движители. Они размещаются по периметру вращающихся цилиндров, которые защищают лопасти от соударений с препятствиями. Такая конструкция позволит использовать циклолеты в ограниченных условиях, недоступных для вертолетов.

Летательные аппараты нового типа также получат вертикальный взлет и посадку, в том числе на наклонные поверхности, и способность причаливать к вертикальным объектам. Дополнительным плюсом станет высокая маневренность: циклолет почти не подвержен инерции, поэтому направление движения он может изменить за секунду.

«В текущем году фонд планирует провести испытания демонстратора движителя (механизм передвижения в пространстве — Прим. ред.). После этого приступим к созданию демонстратора летательного аппарата, который должен подняться в воздух в ближайшие год-два», — цитирует Давыдова РИА Новости.

По его словам, циклолет взял самое лучшее от вертолета, но лишен его недостатков. Высокая маневренность позволит использовать его для спасательных операции, полетов в горной местности и в тесных условиях городской застройки.

Стоит отметить, что представители ФПИ впервые представили циклолет общественности еще в июне прошлого года. Тогда в фонде рассказали ТАСС, что летные испытания аппарата планируется провести в 2020 году. В рамках тестов циклолет должен был перевезти груз и выполнить мониторинг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируют создать десантный конвертоплан. Он задумывался для использования в военных целях.

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