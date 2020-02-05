Названы группы женщин, которые больше всего хотят заниматься сексом

Эксперты из Андалузского института сексологии и психологии в Испании завершили масштабное исследование особенностей женского либидо. В эксперименте приняли участие 22 тысяч женщин из 71 страны. Они заполнили специально подготовленные анкеты, в которых указали свое отношение к интимной близости с партнером, наличие сексуальных фантазий, уровень образования, сексуальную ориентацию, политические убеждения и прочие социальные параметры.

Проанализировав ответы участниц исследования, специалисты выделили группы женщин, которые больше других испытывают потребность в регулярном половом контакте с возлюбленным. К ним относятся:

полиаморные женщины, допускающие возможность романтических отношений сразу с несколькими мужчинами;

женщины, которые закрутили роман с мужчиной, но пока с ним не живут;

бисексуальные женщины и лесбиянки;

женщины с высшим образованием;

женщины, строящие карьеру;

женщины с левыми политическими взглядами;

верующие женщины, которые не посещают церковь регулярно.

В то же время у 10% опрошенных наблюдалось отсутствие желания заниматься любовью с партнером.

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