В Челябинской области бабушка с любовником изнасиловали малолетнюю внучку

Жительница города Озерск Челябинской области вместе с любовником изнасиловали малолетнюю внучку. Как стало известно 5-tv.ru, впервые кошмарный инцидент произошел в 2017 году, когда девятилетняя на тот момент девочка приехала в гости к родственнице.

Бабушка предложила сожителю показать внучке, чем обычно занимаются мужчины с женщинами оставшись наедине. Совершив половой акт, 49-летняя женщина со своим 44-летним возлюбленным подробно объяснили ребенку что к чему и после этого надругались.

Спустя два года после вопиющего случая история повторилась по аналогичной схеме. Однако в этот раз девочка смогла вырваться и сбежать от извращенцев.

Сейчас бабушкой и ее кавалером занимаются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».