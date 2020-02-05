Пользователи сервисов «Яндекса» столкнулись со сбоями

Пользователи ряда сервисов «Яндекса» испытали трудности по доступу к некоторым приложениям. В частности, жители Петербурга испытали сложности при заказе авто через приложение Яндекс. Такси, не работала Яндекс. Еда и многие другие приложения. Так, юзеры пожаловались на неработающие сервисы Яндекс. Дзен и Яндекс. Метрика. О трудностях при обращении к сервисам поисковика заявляли и жители других российских городов.

Что стало причиной массового сбоя, уточняется.

В последний раз серьезный сбой в работе «Яндекса» наблюдался весной 2019 года. Тогда также нельзя было вызвать такси или воспользоваться услугами их почтовой связи. Сервис не отвечал на запросы.