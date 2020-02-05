Губернаторы и министры на семинар-совещании обсудили роль субъектов РФ в подготовке кадров для экономики

Как сделать российское образование качественнее, доступнее и что регионы могут предложить для подготовки успешных профессионалов. Эти вопросы на двухдневном семинаре решают министры, губернаторы и эксперты. Они собрались вместе в преддверии Госсовета по науке и образованию. Обсуждение проходит в максимально непринужденной обстановке и свежие идеи уже есть.

По антуражу семинар больше похож на интеллектуальные игры. За столами — команды губернаторов и министров. Задача сделать образование доступнее, качественнее и в соответствии с запросами экономики была поставлена президентом в Послании федеральному собранию. Для поиска свежих идей выбран необычный формат.

Подробности в видеосюжете Николая Иванова.

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