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  4. Губернаторы и министры на семинар-совещании обсудили роль субъектов РФ в подготовке кадров для экономики

Губернаторы и министры на семинар-совещании обсудили роль субъектов РФ в подготовке кадров для экономики

, 21:45 Эфирная новость 24

Задача семинара найти решение, как сделать образование доступнее, качественнее и в соответствии с запросами экономики, которые озвучил президент в Послании федеральному собранию.

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Фото, видео: ТАСС / Chris Ison; 5-tv.ru

Как сделать российское образование качественнее, доступнее и что регионы могут предложить для подготовки успешных профессионалов. Эти вопросы на двухдневном семинаре решают министры, губернаторы и эксперты. Они собрались вместе в преддверии Госсовета по науке и образованию. Обсуждение проходит в максимально непринужденной обстановке и свежие идеи уже есть.

По антуражу семинар больше похож на интеллектуальные игры. За столами — команды губернаторов и министров. Задача сделать образование доступнее, качественнее и в соответствии с запросами экономики была поставлена президентом в Послании федеральному собранию. Для поиска свежих идей выбран необычный формат.

Подробности в видеосюжете Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основной темой встречи Владимира Путина с общественниками в Череповце стала подготовка кадров.

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